Bactéria da peste bubônica é encontrada em esquilo nos Estados Unidos

As autoridades de saúde do estado do Colorado, nos Estados Unidos, estão em alerta após um esquilo da região testar positivo para a peste bubônica. Esse é o primeiro caso da doença já registrado na cidade de Morrison.

"A peste é uma doença infecciosa causada pela bactéria Yersinia pestis e pode ser contraída por seres humanos e animais domésticos", escreveram autoridades de saúde pública, segundo o NY Post.

No entanto, se as devidas precauções forem tomadas, o risco de infestação da praga é "extremamente baixo". Os seres humanos podem ser infectados através de picadas de pulgas ou animais doentes.

“Os gatos são altamente suscetíveis à peste e podem morrer se não forem tratados imediatamente com antibióticos. Os gatos podem contrair peste por picadas de pulgas, arranhões/mordidas em roedores ou ingestão de roedores. Os cães não são tão suscetíveis à peste; no entanto, eles podem pegar e transportar pulgas de roedores infectadas pela peste”, escreveram as autoridades.

O departamento de saúde pública aconselhou os donos a consultar um veterinário se suspeitarem que o animal está doente. Além disso, os donos de animais que vivem perto de habitats da vida selvagem devem perguntar ao veterinário sobre o controle de pulgas.

Os sintomas da peste podem incluir febre alta, calafrios, dor de cabeça e náusea, entre outros sinais, ocorrendo dentro de uma semana após a exposição. No entanto, a peste pode ser tratada com antibióticos após o diagnóstico precoce.