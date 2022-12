Bahia acerta a compra de zagueiro do Ceará por R$ 3,9 milhões

O Bahia já tem o seu primeiro reforço na ‘Era City’. O Esquadrão acertou a compra do zagueiro Marcos Victor, de 20 anos. O jogador foi formado nas categorias de base do Ceará e já se despediu do alvinegro. No acordo, o tricolor pagará cerca de R$ 3,9 milhões pelos direitos econômicos do atleta.

A informação sobre a negociação foi noticiada pelo jornal O Povo e confirmada pelo CORREIO. Marcos Victor embarcou de Fortaleza rumo a Salvador na manhã desta quinta-feira (15). A tendência é a de que ele passe por exames médicos antes de ser oficialmente anunciado pelo Esquadrão.

O zagueiro é considerado uma das grandes joias das categorias de base do Ceará. Na temporada 2022, ele disputou 12 partidas na equipe principal, seis pelo Brasileirão. O perfil se encaixa com o que o Grupo City deve adotar para o Bahia no próximo ano: jogadores jovens com potencial para crescimento.

Marcos Victor, aliás, chega para um setor carente no elenco tricolor. Dos zagueiros que disputaram a Série B, apenas Gabriel Xavier tem contrato com o clube. Ignácio negocia a renovação, enquanto Luiz Otávio, Didi, Gabriel Noga e Zé Vitor deixaram o clube.

O Bahia tem outras negociações em andamento. O tricolor tem conversas avançadas com o zagueiro Kanu, do Botafogo, com o volante Nicolás Acevedo, que pertence ao New York City, e com o atacante Kayky, que estava no Paços Ferreira. O Esquadrão também fez proposta pelo atacante Keno e aguarda a decisão do Atlético-MG.