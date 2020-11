Bahia acerta a contratação do atacante Gabriel Novaes

O Bahia acertou com mais um reforço para a sequência da temporada 2020. A bola da vez na Cidade Tricolor é o atacante Gabriel Novaes, de 21 anos.

O acordo foi confirmado ao CORREIO por Rodrigo Gonzaga, empresário do atacante. Gabriel chega ao Esquadrão por empréstimo do São Paulo e ficará no clube até o final da temporada 2021.

Destaque nas categorias de base do São Paulo, Gabriel Novaes tem passagens por Barcelona B e Córdoba, na Espanha. Esse ano, o jogador despertou o interesse de equipes como Athletico-PR, Botafogo e Chapecoense, mas acabou emprestado ao Juventude.

No time de Caxias, Gabriel Novaes disputou apenas cinco partidas e não marcou gols. Em novembro, o jogador rescindiu contrato com o Juventude e retornou ao São Paulo.

No Bahia, Gabriel Novaes vai disputar posição com Gilberto e Saldanha. Nesta segunda-feira (9), o Esquadrão anunciou também a chegada do meia-atacante colombiano Juan Pablo Ramírez, de 22 anos.