Bahia acerta a contratação do atacante Matheus Davó, do Corinthians

Às vésperas de estrear na Série B, o Bahia encaminhou mais uma contratação para a sequência da temporada. Trata-se do atacante Matheus Davó, de 22 anos, que pertence ao Corinthians. Ele chega ao Esquadrão por empréstimo até o fim do Brasileirão.

Com características de lado de campo, Davó chega para disputar posição com Marco Antônio, Raí Nascimento, Ronaldo e Vitor Jacaré. De acordo com apuração do CORREIO, o atacante já está treinando no CT Evaristo de Macedo e depende apenas da parte burocrática para ser anunciado oficialmente.

Matheus Davó foi revelado pelo Guarani, onde se destacou e chamou a atenção do Corinthians, que comprou 50% dos direitos econômicos do jogador por cerca de R$ 2,4 milhões, em 2020.

Apesar do investimento, Davó não conseguiu ter espaço no elenco principal do clube alvinegro. No ano passado, ele chegou a ser emprestado ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, e ao Guarani. No Bugre, ele atuou em 22 jogos da Série B, marcou três gols e deu cinco assistências.

Na atual temporada, Matheus Davó foi emprestado ao São Bernardo para a disputa do Campeonato Paulista. Em 12 partidas, ele marcou dois gols e deu duas assistências. Um dos tentos foi marcado sobre o São Paulo, nas quartas de final do estadual. O São Bernardo, no entanto, acabou eliminado.

Desde a eliminação do São Bernardo do estadual, o Bahia estava tentando a contratação do atacante. O tricolor teve a concorrência do Guarani, que tinha o interesse em repatriar o jogador, mas o Esquadrão levou a melhor na disputa.

Com a chegada do atacante, o Bahia passa a contar com cinco reforços para a disputa da Série B. Antes deles foram anunciados o goleiro César, o zagueiro Didi e o atacante Vitor Jacaré. O volante Emerson Santos, que pertence ao Botafogo-SP, também tem contratação encaminhada e depende da parte burocrática. Ele já está integrado ao elenco do Bahia.