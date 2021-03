Bahia acerta a contratação do volante Pablo, do Vila Nova

De olho na temporada 2021, o Bahia acertou a contratação do volante Pablo, de 21 anos. O Jogador foi um dos destaques do Vila Nova na campanha do acesso à Série B, no ano passado. O jogador passará por exames e assinará com tricolor por empréstimo até dezembro.

Formado nas divisões de base do Atlético-GO, Pablo acumula passagens pela Portuguesa-RJ, mas ganhou destaque vestindo a camisa do Vila Nova. Na temporada passada, ele esteve em campo em 26 jogos e marcou dois gols.

Como tem 21 anos, Pablo pode atuar tento pela equipe principal, como pelo time de transição, treinado pelo auxiliar Cláudio Prates e que tem representado o tricolor no Campeonato Baiano e início da Copa do Nordeste.

O volante chega para ocupar um setor carente no atual elenco principal do Esquadrão. Com a venda de Gregore para o futebol dos Estados Unidos e o fim dos contratos de Ronaldo e Elton, o Bahia passou a contar apenas com Ramon, Edson e Patrick de Lucca para a posição.

Depois de ganhar alguns dias de folga, o elenco principal do Bahia volta aos treinos nesta terça-feira (2). Sob o comando do técnico Dado Cavalcanti, o grupo iniciará a preparação para enfrentar o Botafogo-PB, no próximo sábado (6), às 16h, em Pituaçu, pela Copa do Nordeste.