Bahia acerta compra do atacante Clayson, do Corinthians

Não foi exatamente no dia de Natal, mas o Bahia vai dar o seu presente ao torcedor. É o atacante Clayson, de 24 anos, do Corinthians. O alvinegro tinha 40% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 60% pertencem ao Ituano.

Comprado em definitivo, Clayson assinará por três anos. Ele é o terceiro reforço do Bahia para 2020. Antes, o tricolor contratou o meia Daniel, do Fluminense, e o volante Jadson, do Cruzeiro.

O novo reforço terminou a temporada como um alvo de críticas da torcida do Corinthians, mas foi peça importante para Fábio Carille e Dyego Coelho - treinadores do time paulista no ano. Ao todo, Clayton disputou 62 jogos e marcou sete gols - um deles contra o Bahia, na Fonte Nova. Além disso, o atacante, que costuma jogar na ponta esquerda, deu 11 assistências para gol e terminou o ano como líder do Corinthians no elenco, ao lado de Sornoza.

Revelado pelo Ituano em 2013, Clayson foi contratado pela Ponte Preta dois anos depois e, na Macaca, chamou atenção do Corinthians, com quem assinou contrato de quatro anos em 2017. Ele deixa o Timão após 142 jogos e 14 gols marcados.

O time principal do Bahia inicia a pré-temporada no dia 6 de janeiro, na Cidade Tricolor.

*com supervisão do editor Herbem Gramacho