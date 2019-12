Bahia acerta contratação de goleiro do Pelotas-RS

O Bahia acertou a contratação do goleiro Mateus Claus. O jogador de 25 anos pertence ao Pelotas, do Rio Grande do Sul, e vai ficar no Tricolor até o final do Campeonato Baiano. O anúncio foi feito pelo próprio Pelotas, em nota publicada no site oficial do clube.

Mateus Claus foi formado nas divisões de base do Veranópolis e tem passagens por Caxias, Marcílio Dias e sub-23 do Internacional.

Atualmente, o Bahia conta com dois goleiros no time principal: Douglas e Anderson. O tricolor também renovou contrato com o Fernando, que vai disputar a Baianão pelo time de aspirantes.

Outro goleiro do elenco de aspirantes, Geovane, que pertence ao Vitória da Conquista, não se apresentou ao clube e não deve permanecer. Ele tem contrato até maio de 2020.