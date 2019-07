Bahia acerta contratação do volante Ronaldo, do Flamengo

As contratações não param de chegar no Fazendão. Depois de anunciar a compra do zagueiro Wanderson, que pertencia ao Athletico-PR e estava no futebol japonês, o Bahia acertou a contratação do volante Ronaldo.

O jogador de 23 anos é formado nas categorias de base do Flamengo. De acordo com apuração do CORREIO, ele chega ao tricolor por empréstimo para suprir a saída de Douglas Augusto, negociado pelo Corinthians ao PAOK, da Grécia.

Aos 22 anos, Ronaldo foi promovido ao time principal do Flamengo em 2016. No ano seguinte ele foi emprestado ao Atlético-GO onde disputou a Série A do Brasileirão. No início do ano, o Bahia chegou a sondar o jogadr, mas a neegociação não avançou.

Esse ano, Ronaldo fez 13 jogos com a camisa do Flamengo. Entre eles a partida contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, na qual ficou em campo por sete minutos. Por conta desse jogo, o jogador não poderá defender o Bahia na competição.

Antes de acertar com o Bahia, Ronaldo era pretendido pelo Santos. No Fazendão, o jogador vai disputar posição com Gregore, Elton, Flávio e Yuri.

Até o momento, o Bahia já acertou com sete reforços. Os zageiros Juninho e Wanderson, e o meia Guerra já foram anunciados oficialmente. Estão encaminhadas também as chegadas do zagueiro Marllon, o lateral Giovanni e o atacante Lucca.