Bahia acerta empréstimo de Eric Ramires ao RB Bragantino

Depois da passagem pelo Basel da Suíça, o meia Eric Ramires é mais uma vez emprestado pelo Bahia. Sem espaço nos times de Mano Menezes, o jogador de 20 anos acertou sua ida para o Red Bull Bragantino, por empréstimo até o final de 2021.

O clube paulista pagou ao Tricolor R$1,2 milhão para ter Ramires a partir de agora e tem a opção de compra de 70% dos direitos do atleta. O valor dessa compra está fixado em R$12 milhões.

Apesar de ser empréstimo, a negociação não tem uma cláusula que barre a presença do meio-campista em partidas contra o Bahia, o que significa que ele já está à disposição do treinador Maurício Barbieri para o confronto contra o Esquadrão nesta sexta (20), às 20h. A informação foi divulgada pelo portal ge.

Ramires já está no BID da CBF

Com Mano à frente do time, Ramires até ganhou oportunidade nas primeiras partidas, sendo titular na derrota contra o Athletico e nos duelos com Botafogo e Sport. A partir daí o camisa 18 não entrou mais em campo. Somando com o primeiro período no Bahia, em 2018, o jogador soma 52 partidas e 4 gols marcados, além da conquista do Campeonato Baiano de 2019.