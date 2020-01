Bahia acerta empréstimo de Rogério para o Ceará

O ataque do Bahia passa por uma reformulação. Roger Machado encerrou 2019 com Lucca, Rogério, Artur, Arthur Caíke, Élber, Gilberto e Fernandão como opções para o setor ofensivo. E os três primeiros não vão jogar no clube em 2020.

Artur retornou ao Palmeiras e inclusive já foi negociado com o RB Bragantino. Lucca rescindiu de forma amigável e retornou ao futebol árabe. A novidade da vez é que Rogério será emprestado ao Ceará e deve se tornar o segundo jogador do tricolor emprestado ao Vozão neste ano - antes de Rogério, os dois clubes já haviam feito negócio pelo zagueiro Tiago.

Rogério foi contratado pelo Bahia no ano passado após ser rebaixado junto com o Sport. Ele assinou contrato, com o Esquadrão, até maio de 2021. Entre lesões e partidas inconstantes, o atacante de 29 anos disputou apenas 26 partidas e marcou dois gols. Um contra o Bahia de Feira na final do Campeonato Baiano e outro contra o Corinthians na rodada inaugural do Brasileirão.

A passagem de Rogério no Bahia também foi marcada por polêmicas e a relação com diretoria e comissão técnica estava desgastada. No fim do último ano, o atacante responsabilizou técnico Roger Machado por sua pouca utilização no tricolor. Nas suas redes sociais, Rogério publicou stories de amigos desejando boa sorte no seu novo desafio.

A única contratação do Bahia para o ataque foi o ex-corinthiano Clayson, que ainda não foi oficializado mas já tem até seu nome estampado no vestiário do CT Evaristo de Macedo. Os outros contratados pelo Bahia para a temporada foram o volante Jádson, emprestado pelo Cruzeiro, e o meia Daniel, que estava em fim de contrato no Fluminense e assinou sem custos.

O elenco principal do Bahia se apresenta na próxima segunda-feira (6), no Evaristo de Macedo, em Dias D’Ávila. A estreia dos comandados de Roger Machado será no dia 25 de janeiro, quando o Bahia visita o Santa Cruz, no Arruda, em partida válida pela primeira rodada do Nordestão.

Contudo, o sub-23 estreia antes no Campeonato Baiano, contra o Juazeirense, em partida agendada para o dia 22 de janeiro.

