Bahia acerta permanência do goleiro Mateus Claus em definitivo

Apesar dos prejuízos que o Bahia calcula que sofrerá durante a pandemia do novo coronavírus, o tricolor conseguiu manter uma peça no elenco e dar mais opções para o técnico Roger Machado montar a equipe quando o futebol for retomado. O Esquadrão acertou a renovação com o goleiro Mateus Claus, que vai seguir na equipe.

Mateus Claus tem 25 anos e chegou ao Bahia em janeiro, por empréstimo do Pelotas-RS, para reforçar o time de aspirantes na disputa do Baianão. Com a camisa tricolor, o goleiro fez três partidas no estadual. Ele foi titular nos triunfos sobre Vitória da Conquista e Bahia de Feira, e no empate por 0x0 com o Doce Mel.

A boa impressão deixada pelo jogador fez com que o Bahia buscasse a renovação do contrato. Inicialmente, o vínculo de empréstimo iria até o dia 30 de abril. Por isso, o goleiro voltou ao Pelotas. Mas com o novo contrato, Mateus Claus vai permanecer no tricolor em definitivo.

“No contrato de empréstimo existia uma cláusula que o Bahia poderia ficar com o jogador em definitivo. Isso já está acertado. O Pelotas fica com uma porcentagem de uma possível venda futura”, explicou Gilmar Schineider, presidente do Pelotas, em contato com o CORREIO.

Gaúcho de Campo Bom, Mateus Claus tem no Bahia a sua primeira experiência fora da região sul do país. Antes de chegar ao tricolor ele havia passado por Caxias, Veranópolis, Pelotas e Glória, todos no Rio Grande do Sul, além do Marcílio Dias, de Santa Catarina.

Com a chegada de Mateus Claus ao time principal, o comandante Roger Machado aumenta o leque de opções que tem para o gol. Até a pausa das atividades, Anderson havia vencido a concorrência com Douglas e se tornado o titular da meta depois que o antigo dono da posição falhou em algumas partidas.

A tendência agora é a de que Claus ocupe o posto de terceiro goleiro. Além dele, e da dupla Anderson e Douglas, o Bahia tem ainda o jovem Matheus Teixeira, de 21 anos, que tem contrato até dezembro de 2021. Matheus também estava incorporado ao time de aspirantes e ficou como opção no banco em quatro jogos.

De saída

A movimentação entre os goleiros do Bahia tem sido alta durante a pandemia. Além da renovação de Mateus Claus, o clube acertou as saídas de Fernando e Léo Steffen.

Fernando era o titular da equipe de aspirantes e terceiro goleiro do time principal. Ele estava no clube desde 2018 e no período defendeu a equipe principal em quatro partidas. Com o fim do projeto sub-23, o Bahia decidiu não renovar o vínculo do jogador.

O outro goleiro que deixou o clube foi Léo Steffen, de 20 anos. Ele fazia parte da equipe sub-20, mas não conseguiu se firmar e teve o contrato rescindido.

Desde que decidiu encerrar o time de aspirantes por conta da pandemia, o Bahia tem liberado atletas. Nas últimas semanas, deixaram o clube o lateral Lucas Rodrigues, o zagueiro Anderson, os volantes Buiu e Paulinho, os meias Cristiano e Vinícius Garcia e o atacante Gabriel Esteves, além do técnico Dado Cavalcanti.

A ideia do Bahia é aproveitar na equipe de Roger Machado entre oito e dez atletas que estavam disputando o Campeonato Baiano. Assim, nomes como Ignácio, Edson, Ramon, Arthur Rezende e Gustavo vão ser incorporados ao elenco quando as atividades forem retomadas.

Já os atletas que não serão aproveitados no time principal e não possuem idade para atuar pela equipe sub-20 vão ser repassados para outras equipes ou terão os contratos rescindidos. Atualmente, os jogadores do Bahia estão treinando no esquema ‘home office’, com orientação da preparação física.

Do elenco principal, o clube está perto de ter mais duas saídas. O primeiro é o lateral esquerdo Giovanni, que só tem contrato até o próximo domingo e não será aproveitado. O outro é o atacante Arthur Caíke, que está emprestado pelo Al-Shabab, da Arábia Saudita, até 30 de junho. Dificilmente ele ficará na equipe devido ao momento financeiro causado pela pandemia de coronavírus.