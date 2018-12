Bahia ainda não tem meia central para iniciar 2019

Ainda que tenha mantido boa parte da base do time para a próxima temporada, o Bahia tem uma carência não suprida em seu elenco para o início do ano que vem. No momento, o clube não conta com nenhum meia central disponível para começar 2019.

O clube optou por não renovar com Vinícius, cujo contrato se encerra no final do mês, e não poderá contar com o garoto Ramires na pré-temporada e nos primeiros jogos, já que o meia de 18 anos estará servindo a seleção sub-20 no Sul-Americano da categoria.

Ramires, aliás, já treina com a seleção, embora a estreia seja no dia 19 de janeiro, contra a Colômbia. A primeira fase do torneio se encerra dia 25 de janeiro e a final está marcada para 10 de fevereiro, sendo este último o período máximo que o jovem tricolor desfalcaria a equipe de Enderson Moreira. Se o Brasil for à final, Ramires perderá, entre outros jogos, os dois primeiros Ba-Vis e a estreia tricolor na Copa Sul-Americana, contra o Liverpool do Uruguai, marcada para 7 de fevereiro. Os clássicos serão nos dias 3 e 10 do mesmo mês, o primeiro pela Copa do Nordeste e o segundo pelo Baiano.

Sendo assim, não há nenhum jogador entre os que principais do elenco que atue naturalmente como meia central como Ramires e Vinícius funcionaram durante 2018, ou até mesmo Régis, que deixou o clube no decorrer deste ano, emprestado ao Al Wehda, da Arábia Saudita. O meia Felipinho, 20 anos, embora esteja integrado ao profissional, não foi aproveitado em 2018.

Além da necessidade de buscar um reforço específico para essa posição, o único atleta hoje no time profissional que já fez a função no sub-20 foi Marco Antônio. No entanto, desde que deixou a divisão de base, ele tem atuado pelos lados do campo.

Possível reforço

Segundo apurou o CORREIO, um dos atletas que podem chegar para suprir a carência é Jorginho, que pertence ao Atlético-GO e está emprestado ao Al Qadisiyah, da Arábia Saudita.

A diretoria tricolor iniciou negociação e conta com a concorrência do Fortaleza, que também tem interesse no atleta. O time goiano, por sua vez, não tem a intenção de ceder Jorginho em um novo empréstimo, o que pode dificultar o acerto. Ele tem contrato com o Dragão até 2021.