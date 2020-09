Bahia anuncia a contratação do volante Elias

Agora é oficial: o volante Elias é o novo reforço do Bahia. A contratação do jogador de 35 anos foi anunciada nesta quinta-feira (24). O jogador é o segundo jogador contratado pelo Esquadrão para o Campeonato Brasileiro. Antes dele, o clube fechou com o zagueiro Anderson Martins.

Elias chega ao Bahia como um pedido do técnico Mano Menezes, com quem trabalhou em duas oportunidades no Corinthians e no Flamengo. O jogador estava sem clube desde que deixou o Atlético-MG, no fim da temporada passada. O contrato entre Elias e o Bahia será válido até o fevereiro de 2021.

Este ano, Elias chegou a acertar com o Santos e vinha treinando no clube paulista. Mas, como o alvinegro está impedido pela Fifa de inscrever novos jogadores, ele acabou sendo liberado e fechou com o Esquadrão. No Bahia, o volante chega para ser titular e homem de confiança de Mano Menezes, mas vai ter as concorrências de Gregore, Ronaldo, Jadson, Elton e Edson por uma vaga no meio-campo.

Formado nas divisões de base do Palmeiras, Elias acumula passagens por equipes como Náutico, São Bento, Juventus e Ponte Preta, mas ganhou destaque mesmo com a camisa do Corinthians.

Ele defendeu o time paulista entre 2008 e 2010, quando foi negociado para o Atlético de Madrid. Na Europa, o jogador passou ainda pelo Sporting-POR, antes de voltar ao Brasil para atuar no Flamengo, em 2013, onde reencontrou Mano Menezes.

Após a passagem no clube carioca o jogador voltou ao Corinthians em 2014 e permaneceu na equipe até 2016. O último trabalho de Elias foi no Atlético-MG, time que defendeu entre 2017 e 2019. Pelo Galo, ele disputou 164 partidas e marcou 25 gols.