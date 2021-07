Bahia anuncia centroavante colombiano de 35 anos: Hugo Rodallega

O elenco do Bahia ganhou uma sombra para Gilberto na noite desta quinta-feira (8). O clube anunciou a contratação do centroavante colombiano Hugo Rodallega, que fará 36 anos no dia 25 deste mês e estava sem clube após deixar o Denizlispor, rebaixado como lanterna do Campeonato Turco, em maio. De acordo com o comunicado oficial do Bahia, Rodallega assinou contrato de um ano.

Apesar da má campanha do time, o colombiano marcou 14 gols em 37 rodadas, sempre como titular. O jogador estava no futebol da Turquia desde 2015 e lá defendeu também o Trabzonspor e o Akhisarspor.

O currículo do atacante é vasto. Passou antes por Fulham e Wigan, da Inglaterra; Necaxa, Monterrey e Atlas, do México; além de Deportivo Cali e Quindío em seu país natal. Chegou a ser convocado para a seleção da Colômbia entre 2005 e 2011 e disputou as edições da Copa América de 2007 e 2011.

Rodallega reforça uma posição carente no tricolor. Quando Gilberto não joga, o treinador Dado Cavalcanti tem escalado Thonny Anderson na função, embora ele não seja centroavante de origem.

O elenco tem agora quatro estrangeiros. Os outros são o argentino Germán Conti, o paraguaio Oscar Ruiz e o também colombiano Indio Ramírez, que se recupera de uma lesão de ligamento cruzado anterior. O limite no futebol brasileiro é de até cinco gringos por time em uma partida - entre titulares e reservas.

Expectativa por mais Além do anúncio de Rodallega, o Esquadrão vive a expectativa de oficializar pelo menos mais uma contratação nos próximos dias. Trata-se do goleiro Danilo Fernandes, que já se despediu dos colegas do Internacional em Porto Alegre e só depende de trâmites protolocares para ser oficializado.