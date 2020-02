Bahia anuncia contratação do meia Rodriguinho: 'Bem-vindo, R10!'

O meia Rodriguinho, 31 anos, é o novo contratado pelo Bahia. Após rescindir o contrato que tinha com o Cruzeiro na semana passada, o jogador acertou com o Esquadrão e já está em Salvador. Ele será apresentado nesta segunda-feira (17) na Cidade Tricolor.

Rodriguinho assinou até dezembro de 2021 com o Bahia, que também adquiriu 40% dos direitos econômicos do atleta. "Bem-vindo, R10. Camisa 10 assina com o Esquadrão", anunciou o clube através do aplicativo oficial. Antes, o tricolor fez um gracejo no Twitter citando versos da música "Tô te filmando", sucesso na voz do cantor homônimo do jogador e ex-vocalista da banda Os Travessos.

"Por que você não cola do meu lado?



Pare de dizer 'ta tudo errado'



Esquece os grilos todos do passado



Vem comigo e tenta ser feliz" — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) February 17, 2020

O currículo faz de Rodriguinho a principal contratação da equipe na temporada. Bicampeão brasileiro pelo Corinthians em 2015 e 2017, ele chega para uma lacuna que o clube tenta preencher desde o ano passado, quando contratou o venezuelano Guerra, do Palmeiras.

A oportunidade para o Bahia contratar Rodriguinho surgiu após o rebaixamento do Cruzeiro à Série B, no final de 2019. Devido à queda de receitas, o time mineiro estabeleceu um teto salarial que levou o meia a escolher entre aceitar reduzir os vencimentos ou deixar a Raposa. Ele preferiu a segunda opção.

Pelo Cruzeiro, disputou 22 partidas - sendo 20 no ano passado e duas neste ano - e anotou oito gols. A última vez que entrou em campo foi no dia 28 de janeiro, pelo Campeonato Mineiro, contra o Villa Nova.

É a sétima contratação do Bahia para o time principal em 2020. Entre as seis anteriores está o volante Jadson, também proveniente do Cruzeiro. Os outros são os laterais Zeca e Juninho Capixaba, o meia Daniel e os atacantes Clayson e Rossi.

Além de Cruzeiro e Corinthians, o jogador passou por Pyramids (Egito), Sharjah (Emirados Árabes Unidos), Grêmio, América-MG, Bragantino e ABC, onde foi revelado.