Bahia anuncia contratação do volante Lucas Araújo, do Grêmio

O Bahia anunciou a nona contratação para a temporada 2021. O volante Lucas Araújo, de 21 anos, foi oficializado como reforço do Esquadrão nesta quarta-feira (7).

Lucas Araújo foi formado nas divisões de base do Grêmio e era tratado como uma promessa pelo time gaúcho. No ano passado ele foi lançado na equipe principal após chamar a atenção do técnico Renato Gaúcho durante os treinos.

Apesar da empolgação, o volante fez apenas quatro jogos no Campeonato Brasileiro e acabou perdendo espaço. Na atual temporada, Lucas vinha disputando o estadual com o time de transição do Grêmio, que é mesclado por garotos da base e reservas da equipe principal.

Lucas Araújo chega ao Bahia sem custos e assinou contrato até o fim de 2023. No acordo, o Grêmio manteve um percentual dos direitos econômicos do volante. O jogador já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e está apto para estrear com a camisa tricolor a partir do sábado (10), quando o Esquadrão recebe o ABC, em Pituaçu, pela Copa do Nordeste.