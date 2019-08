Bahia anuncia fim da parceria com Lusaca e time feminino próprio

O Bahia anunciou nesta segunda-feira (19) o fim da parceria com o Lusaca. A partir de agora, o próprio tricolor vai gerenciar o seu time feminino. O encerramento do acordo entre os dois time havia sido adiantado pelo jornal CORREIO na coluna Bate-Pronto.

Em entrevista ao Programa do Esquadrão, o vice-presidente do Bahia, Vitor Ferraz, explicou que o primeiro desafio do tricolor sem o Lusaca será o Campeonato Baiano feminino, que começará em outubro.

O dirigente anunciou ainda a contratação de Igor Morena como novo treinador do time. Igor acumula passagens pelo clube como preparador físico.

"A gente entende que tem maturidade suficiente para tocar o projeto de maneira autônoma, dando melhores condições de trabalho para as meninas. A gente aproveita para anunciar o treinador Igor Morena, que já passou pelo Bahia, chega para somar, nos ajudar. E também o preparador físico Ítalo Trinchão, que passou pelo sub-15 da gente. Juntamente com Solange (Bastos), nossa auxiliar técnica, e toda a equipe que estava trabalhando, farão parte do nosso quadro e formarão essa comissão técnica que inicia hoje essa nova etapa. Já vamos disputar o Baiano na categoria. Começa em outubro. Vamos disputar de forma autônoma", explicou Vitor Ferraz.

A parceria entre Bahia e Lusaca foi iniciada em novembro do ano passado. Este ano, o tricolor disputou a Série A2 do Campeonato Brasileiro. O time foi eliminado nas oitavas de final da competição e não conseguiu o acesso à elite da categoria.