Bahia anuncia rescisão do contrato do zagueiro Ligger

O zagueiro Ligger não faz mais parte do elenco do Bahia. Nesta sexta-feira (21), o tricolor anunciou que entrou em acordo com o jogador e rescindiu o contrato que iria até o fim de 2022.

Aos 33 anos, Ligger chegou ao Bahia no ano passado após deixar o Red Bull Bragantino. O zagueiro não conseguiu se firmar no elenco do Esquadrão e fez apenas três partidas com a camisa tricolor.

Na atual temporada, Ligger começou o ano integrado ao elenco de transição, que disputou dos dois primeiros jogos do Bahia no Campeonato Baiano. No entanto, ele testou positivo para a covid-19 e acabou desfalcando a equipe nas partidas.

Com a saída de Ligger, o elenco do Bahia passa a contar agora com oito zagueiros. São eles: Ignácio, Luiz Otávio, Gustavo Henrique, Felipe Torres, Guilherme e Gabriel Xavier, além de Vinícius Amaral e Pedro Borges, que foram promovidos ao time principal após a eliminação na Copa São Paulo.