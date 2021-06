Bahia anuncia técnico português para comandar time de transição

O Bahia vai ter um técnico estrangeiro na temporada 2021. Na tarde desta segunda-feira (14), o tricolor anunciou a contratação do treinador português Bruno Lopes, de 37 anos, para o time de transição. Ele assinou contrato até o fim de 2022 e vai comandar a equipe sub-23 no Brasileirão da categoria.

Bruno Lopes ganhou destaque comandando o time sub-23 do Portimonense-POR entre 2018 e 2020. No período ele chegou a treinar o time principal de forma interina e foi também observador técnico.

No currículo Bruno Lopes conta ainda com passagens pelo futebol dos Estados Unidos e Singapura. O último trabalho foi no Cefn Druids, do País de Gales.

Depois de não conseguir chegar até a decisão no Campeonato Baiano, o time de transição do Bahia vem passando por mudanças. O auxiliar Cláudio Prates, que esteve no comando da equipe durante o estadual, voltou ao posto no grupo principal.

Na estreia no Brasileirão de aspirantes, a equipe foi treinada de forma interina por Eduardo Guadanucci, técnico do time sub-23. Na ocasião, o Esquadrão empatou sem gols com o Vitória.

Nesta quinta-feira (17), o time de transição entra em campo diante da Ponte Preta, às 15h, no estádio José Araújo Cintra, em São Paulo, pela segunda rodada do Brasileirão. Como tem chegada ao Brasil prevista para a próxima sexta-feira (18), a estreia de Bruno Lopes no tricolor deve ocorrer no dia 24, quando o Esquadrão visita o Figueirense.