Bahia anuncia torneio de futebol para sócios do clube; final será na Fonte Nova

O Bahia anunciou que realizará em setembro a primeira edição da Copa Esquadrão, um torneio disputado pelos sócios do clube e que terá a grande final jogada na Arena Fonte Nova, no do mês.

No total, serão 32 equipes na categoria masculina e quatro na categoria feminina, que irão se enfrentar no formato mata-mata. As inscrições abrem na segunda-feira (29).

A primeira fase da copa será nos dias 10 e 11 de setembro, onde classificam as 16 melhores para as oitavas de final e assim por diante. Os jogos eliminatórios acontecerão nos campos do CT Evaristo de Macedo. A grande final seguirá todo o protocolo de uma partida oficial de futebol.

Para participar do troneio o sócio precisa ter mais de 18 anos e estar adimplente com plano de Sócio Esquadrão. Para quem está irregular, os ajustes de mensalidade precisam ser feitos antes da inscrição.

Para preencher o formulário o sócio torcedor precisa apresentar o nome completo, número de RG e CPF, número da carteirinha do sócio e um e-mail de cadastro na Casa de Apostas, patrocinadora do clube e da competição. É necessário ter feito pelo menos uma aposta válida na plataforma nos últimos 30 dias.

Além disso, o clube cobrará a apresentação de relatório médico atestando aptidão física ou declaração de saúde no modelo indicado no site da inscrição.

???? Vem aí um torneio de futebol para sócios com final na Fonte Nova!



???? A Copa Esquadrão @casadeapostas terá inscrições abertas na segunda-feira, dia 29, e já está com site no ar. Acesse https://t.co/P2DCbqAjlq #AssociouBrocou pic.twitter.com/TgTQAhPzZR — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) August 24, 2022

Confira abaixo o regulamento e as datas

As 32 equipes masculinas e as 4 femininas irão conhecer seus adversários através de sorteio e serão divididas em dois potes, que servirão para definir os confrontos nas fases seguintes. No caso da categoria feminina o campeonato começa a ser disputado na semifinal.

10 e 11/09 1ª fase;

25/09 Oitavas de final;

09/10 Quartas de final;

15/10 Semifinal (Masculino e Feminino)

Novembro 2022; Final (Final Masculino e Feminino)

Para mais informações, acesse: copaesquadrao.com