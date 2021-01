Bahia autoriza vacinação de idosos acima de 90 anos a partir de segunda

Os 417 municípios da Bahia estão autorizados a iniciar, na próxima segunda-feira (1), a vacinação em idosos a partir de 90 anos. A autorização foi divulgada pelo governador Rui Costa, por meio das redes sociais. O governador ainda prometeu buscar mais doses de imunizante com brevidade. "Decidimos avançar na imunização dos idosos que estão mais vulneráveis à Covid-19, mas ainda precisamos de muito mais doses e lutaremos por isso", disse o governador.



Autorizei o início da vacinação de idosos com 90 anos ou mais a partir da próxima segunda, dia 1º, em todos os municípios da Bahia. Decidimos avançar na imunização dos idosos que estão mais vulneráveis à Covid-19, mas ainda precisamos de muito mais doses e lutaremos por isso. — Rui Costa (@costa_rui) January 29, 2021

O secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, falou sobre a importância de iniciar a vacinação dos idoso no estado. “Ainda que a Bahia registre o segunda menor taxa de mortalidade do Brasil, é preciso vacinar os nossos idosos. Do total de óbitos na Bahia, 75% tinham mais de 60 anos, sendo que a faixa etária com mais de 80 anos concentrou 29,1%”.

Ainda de acordo com o comunicado divulgado pelo governador, neste final de semana, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) enviará mais 54 mil doses de vacinas aos municípios. Segundo o secretário Fábio Vilas-Boas, as cidades que mais avançaram na imunização terão acesso prioritário nessa distribuição. “Temos um quantitativo reduzido de doses, ainda fruto das três entregas iniciais do Ministério da Saúde, e, neste sentido, vamos priorizar os municípios que imunizaram pelo menos 75% do seu público-alvo”, afirma o secretário.

Em Salvador, o prefeito Bruno Reis anunciou na quinta-feira (28) que os idosos acima de 90 começariam a ser vacinados a partir de segunda (1). "Vamos lançar um site e um telefone de contato para que os familiares desses idosos possam entrar em contato e programar a hora marcada para gente fazer a vacinação", explicou.