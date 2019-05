Bahia bate de novo o São Paulo e vai às quartas da Copa do Brasil

O Bahia tá lá bonito, tranquilo nas quartas de final da Copa do Brasil – e pelo segundo ano seguido. Nesta quarta-feira (29), o Esquadrão, que já havia vencido o jogo de ida por 1x0, repetiu o placar e eliminou o São Paulo nas oitavas de final da competição.

O tricolor baiano foi soberano: com marcação cerrada, tomou poucos sustos e marcou o gol com Ernando, aos 8 minutos do 2º tempo.

O adversário das quartas só será definido em sorteio após a realização de todas as partidas das oitavas de final – a última é no dia 6 de junho.

As partidas só acontecerão após o intervalo para a Copa América – a previsão é para os dias 10 e 17 de julho.

O jogo

O modo ‘copeiro’ do Bahia de Roger Machado apareceu no primeiro tempo. Mais uma vez com três volantes contra o tricolor paulista, o Esquadrão trancou o meio-campo e não deixou o adversário jogar.

Para que a estratégia desse mais certo faltou apenas um pouquinho mais de capricho na hora de encaixar os contra-ataques. Quando roubava a bola, o jogador do Bahia partia sem apoio, sozinho.

Aos 21, por exemplo, Gilberto roubou a bola no meio e deixou Arboleda para trás na velocidade. Quando chegou à área, foi bloqueado por Hernanes, que recuperou bem.

O São Paulo só assustou uma vez – e que susto. Aos 35, a bola sobrou para Helinho na entrada da área e ele chutou no travessão.

Na afobação de buscar o resultado o São Paulo abandonou o que tinha de cautela e colocou o time no campo de ataque na etapa final.

Era tudo o que o Esquadrão queria. Em cinco minutos o Bahia teve a chance de puxar dois contra-ataques: no primeiro Gilberto passou para Artur impedido e no segundo Artur segurou demais a bola.

No terceiro foi sem perdão. Aos oito, Artur puxou o contra-ataque seguido de perto por um companheiro improvável: Ernando. Na cara de Volpi, o zagueiro deu um toque de classe para marcar.

Apesar da posse de bola nos minutos finais o São Paulo, bem marcado, não criou perigo algum – só em cobranças de falta. A coisa ficou mais tranquila para o Bahia após a expulsão do zagueiro Arboleda já aos 40 da etapa final.

Bahia 1x0 São Paulo

Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore, Douglas Augusto (Flávio) e Elton; Elber (Arthur Caíke), Gilberto (Fernandão) e Artur. Técnico: Roger Machado

São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Hudson (Igor Gomes), Tchê Tchê e Hernanes; Helinho (Nenê), Toró e Everton (Alexandre Pato). Técnico: Cuca

Gols: Ernando, aos 8 minutos do 2º tempo

Estádio: Arena Fonte Nova

Cartões amarelos: Douglas Augusto (Bahia); Reinaldo, Igor Vinícius, Hudson e Bruno Alves (São Paulo)

Cartão vermelho: Arboleda

Público: 36.393 torcedores

Renda: R$ 995.799,00

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Luiz Claudio Regazone e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (trio do RJ)