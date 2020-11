Bahia bate o Fortaleza na Fonte Nova e sobe para 9º no Brasileirão

A química entre Bahia e o estádio da Fonte Nova continua cada vez mais presente. Desde que voltou a atuar na arena, após deixar Pituaçu, o tricolor venceu todos os três jogos que fez. A vítima da vez foi o Fortaleza, que na noite desta quarta-feira (11) caiu por 2x1, em jogo atrasado da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols marcados pelo zagueiro Juninho, ainda no primeiro tempo, e Gilberto, na segunda etapa, confirmaram o bom momento da equipe comandada por Mano Menezes na temporada e fizeram o Esquadrão ganhar cinco posições na classificação, saltando da 14ª para a nona colocação, agora com 25 pontos.

Cada vez mais distante da zona de rebaixamento - a distância é de cinco pontos -, o tricolor agora vai voltar as atenções para o Coritiba, adversário da próxima segunda-feira (16), no estádio Couto Pereira, no Paraná.

Ritmo lento

Precisando do triunfo, Bahia e Fortaleza começaram a partida com posturas diferentes. Com duas linhas bem compactadas, os primeiros minutos do Esquadrão foram de espera por um erro do adversário para tentar colocar velocidade e chegar ao gol.

Bem postado, o Fortaleza não dava brechas ao Bahia e o tricolor tinha dificuldade para quebrar as linhas cearenses e penetrar a área.

Com mais posse de bola, o clube cearense tentava ser um pouco mais ousado, mas também esbarrava no bloqueio baiano. Quando conseguiu escapar, Romarinho lançou Gabriel Dias, só que o lateral foi derrubado por Capixaba e não conseguiu levar perigo.

Num duelo em que os goleiros eram meros espectadores, o Fortaleza ficou perto de abrir o placar em contra-ataque puxado por Carlinhos que Bergson tentou finalizar, porém foi travado dentro da área para o alívio dos donos da casa.

Aí entrou em ação a eficiência do Bahia. Na primeira vez em que chegou com mais perigo, Juninho Capixaba pegou rebote do escanteio e cruzou na cabeça de Juninho. O goleiro Felipe Alves saiu mal e o zagueiro mandou para as redes, abrindo o placar para o Esquadrão aos 24 minutos do primeiro tempo.

Após o gol, o Bahia passou a jogar um pouco mais solto. O segundo poderia ter saído na jogada de Élber, que passou pela marcação e chutou cruzado, mas ninguém apareceu para completar. Logo depois foi a vez de Nino Paraíba aparecer livre no espaço deixado pelo Fortaleza. O lateral tentou a finalização e foi travado pela marcação.

Susto e triunfo

Com a vantagem no marcador, o Bahia voltou para o segundo tempo com o mesmo time e mesma postura. Esperando o Fortaleza, o Esquadrão tentava encaixar os contra-ataques.

Com só dois minutos, Élber conseguiu escapar em velocidade e acionou Gilberto. O atacante cruzou para Juninho Capixaba, contudo o lateral não conseguiu a finalização.

O contra-ataque seguia sendo a arma do tricolor. Aos oito minutos, foi a vez de Fessin descer em velocidade e descolar passe açucarado para Élber. O camisa 7 avançou e chutou no canto. Felipe Alves salvou o Fortaleza.

De tanto falhar lá na frente, veio o castigo. Aos 19 minutos, Osvaldo mandou cruzamento na área, Bergson ganhou a disputa pelo alto e contou com a colaboração do goleiro Douglas para deixar tudo igual na Fonte Nova.

A alegria cearense durou exatos seis minutos. No erro da defesa do rival, Gilberto recuperou a bola e foi derrubado dentro da área. Pênalti que o próprio centroavante cobrou no canto e recolocou o Bahia em vantagem: 2x1.

Minutos depois, o time por pouco não marcou o terceiro. Fessin recebeu livre na área e chutou forte. Felipe Alves, atento, se esticou para fazer uma boa defesa.

Mano Menezes aproveitou o momento na partida para mudar no atacado. Clayson, Rodriguinho e Elton foram para o jogo. Depois, o zagueiro Anderson Martins reforçou a defesa.

O Bahia então recuou e passou a se defender. Apesar dos ataques do Fortaleza, o Esquadrão conseguiu segurar a pressão e comemorou mais um triunfo no Brasileiro.

Ficha técnica: Bahia 2x1 Fortaleza - 18ª rodada do Campeonato Brasileiro (Jogo atrasado)

Bahia | Douglas, Nino Paraíba (Elton), Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Ronaldo, Edson (Anderson Martins) e Daniel (Rodriguinho); Fessin, Gilberto (Saldanha) e Élber (Clayson) Técnico: Mano Menezes

Fortaleza | Felipe Alves, Gabriel Dias, Roger Carvalho (Carlinhos), Paulão e Bruno Melo; Juninho, Felipe (Ronald) e Romarinho (Tinga); David (Wellington Paulista), Bergson e Osvaldo (Yuri César) Técnico: Marconne Montenegro

Estádio | Fonte Nova, em Salvador

Gols | Juninho, aos 24 minutos do 1º tempo; Bergson, aos 19, e Gilberto, aos 25 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo | Juninho Capixaba, Ronaldo e Anderson Martins; Paulão, Felipe e Derley

Árbitro | Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado por Thiago Henrique Corrêa e Carlos Henrique

de Lima (trio do Rio de Janeiro)