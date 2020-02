Bahia bate o Nacional e abre boa vantagem na Copa Sul-Americana

O Bahia deu um chute certeiro na crise. Nesta quarta-feira (12), o tricolor conseguiu se recuperar bem após os resultados negativos contra River e Vitória e venceu o Nacional-PAR por 3x0, na Fonte Nova, no jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana.

Gilberto, Gregore e Élber marcaram os gols que garantiram o triunfo do Esquadrão e construíram uma boa vantagem para o jogo da volta, que será no dia 26 de fevereiro, no estádio Luís Alfonso Giagni, na cidade de Villa Elisa, na região metropolitana de Assunção.

O Bahia pode perder por até dois gols de diferença no jogo de volta para ficar com a vaga na segunda fase.



O jogo

Em momento delicado na temporada, Roger decidiu preservar o goleiro Douglas, que vive má fase, e começou a partida com Anderson. Na linha, a novidade foi o atacante Rossi, que ganhou a vaga do meia Daniel. Na teoria, uma equipe mais ofensivo, com quatro atacantes.

Quando a bola rolou, o que se viu foi um time mais organizado ofensivamente, variando as jogadas pelos lados do campo, porém com dificuldade para penetrar na área paraguaia.

O Nacional chegou a assustar logo nos primeiros minutos depois que Franco fez fila na defesa do Bahia e, cara a cara com o gol, viu Anderson crescer e salvar o time baiano. Apesar do susto, o adversário ficou só nisso.

Já o tricolor insistia nas jogadas pelas pontas, mas acabava pecando na hora do passe final. Aos 30 minutos, João Pedro fez a jogada e cruzou para Élber. Na marca do pênalti e sem marcação, o camisa 7 chutou em cima da marcação.

Só aos 39 minutos da primeira etapa o Bahia conseguiu tirar o grito de gol da garganta do torcedor. Flávio tabelou de letra com Rossi, o atacante invadiu a área em velocidade e cruzou rasteiro para Gilberto tocar para o fundo das redes e colocar o Esquadrão em vantagem.

O gol empolgou a equipe e não demorou para o segundo sair. Aos 41, Gregore pegou um rebote de fora da área e acertou um lindo chute, sem chance de defesa para o goleiro Espínola. Foi o primeiro gol do volante com a camisa tricolor.

Mesmo com a boa vantagem no placar, o Bahia seguiu pressionando no ataque na etapa final. Com apenas quatro minutos, Clayson lançou, Gilberto chutou, Espínola deu o rebote e Élber completou para o fundo das redes, marcando 3x0 no placar .

A vantagem deixou o time ainda mais confortável na partida. Mesmo mais relaxado, o tricolor teve chance de ampliar a goleada. Em uma delas, Arthur Caíke saiu de cara com o goleiro, tentou o drible e perdeu a disputa. Já o chute de Juninho Capixaba parou na trave, mas a arbitragem já havia flagrado o impedimento.

Praticamente sem ser ameaçado pelo Nacional, o tricolor segurou o resultado e vai levar grande vantagem para o jogo da volta, no Paraguai.

Ficha técnica

Bahia 3x0 Nacional-PAR - Copa Sul-Americana

Estádio: Fonte Nova (Salvador-BA)

Bahia: Anderson, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore e Flávio; Rossi (Jádson), Élber, Clayson (Arthur Caíke) e Gilberto (Fernandão) Técnico: Roger Machado

Nacional: Espínola, Juan Franco, Garay, Cabral e Farid Díaz (Duré); Riveros, Zaracho, Alexis González (Villagra) e Danilo Santacruz (Benítez);

Franco Costa e Beltrán. Técnico: Roberto Torres



Gols : Gilberto, aos 39, Gregore, aos 41 minutos do 1º tempo; Élber, aos 4 do 2º

Cartão amarelo: Garay (Nacional)

Público: 15.645 pagantes

Renda: R$165.430,50

Árbitro: Roberto Tobar, auxiliado por Cláudio Rios e Alejandro Molina (Trio do Chile)