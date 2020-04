Bahia chega a 14 mortos e 462 infectados por coronavírus

A Bahia chegou a 462 casos confirmados de coronavírus e 14 mortes em decorrência da covid-19. Os dados foram disponibilizados nesta terça-feira (7), em boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab).

A morte mais recente aconteceu nesta terça, em um hospital da rede privada de Salvador. A paciente era uma mulher de 51 anos, com histórico de hipertensão e diabetes, e estava internada desde 25 de março.

Os outros 13 óbitos do estado ocorreram em Salvador (9), Lauro de Freitas (1), Itapetinga (1), Utinga (1) e Adustina (1). A taxa de letalidade da doença, atpe então, é de 3,03%.

Ainda de acordo com o boletim da Sesab, que contabiliza todos os registros de janeiro até as 17h de hoje, a Bahia tem 106 pessoas curadas da covid-19 e outras 51 internadas, sendo 29 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs). Dos testados, 2.511 deram negativo, o que representa 95,01%.

Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.

Perfil

Até o momento, 51 municípios baianos já possuem casos confirmados da doença. Salvador lidera, com 268 infectados (58,01%). Há pessoas contaminadas com idades que variam de 4 dias de vida a 96 anos, mas a faixa etária mais acometida foi a de 30 a 39 anos, representando 27,71% do total.

Apesar disso, o levantamento da secretaria aponta que o coeficiente de incidência por 100 mil habitantes foi maior na faixa de 50 a 59 anos (5,92/100.000 hab), indicando o maior risco de adoecer nessa faixa etária.

Testes

A Sesab informou também que as unidades de saúde devem realizar a coleta de amostras somente quando o caso suspeito de covid-19 se enquadrar nos critérios abaixo:

1. Pacientes com sinais de gravidade, Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) ou internados;

2. Pacientes sem sinais de gravidade contactantes de caso de COVID-19 suspeito ou confirmado, ou com histórico de viagem recente ao exterior em países com circulação do SARS-CoV2, e regiões do país com transmissão comunitária sustentada;;

3. Profissionais de saúde com sintomas respiratórios suspeitos de COVID-19;

4. Gestantes com sintomas respiratórios suspeitos de COVID-19;

5. Pessoas com febre, suspeitas de infecção, triadas nos Aeroportos, Portos e nas Estradas.

Observação: pacientes que não se enquadrem nas situações acima não têm indicação para coleta de amostras.

Mortes por coronavírus na Bahia

29/3 - Idoso de 74 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

30/3 - Engenheiro civil de 64 anos (Hospital Aliança, em Salvador)

1/4 - Mulher, mãe de recém-nascido, de 28 anos (UPA, em Itapetinga)

2/4- Homem de 88 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

3/4 - Idoso de 79 anos (Cardiopulmonar, em Salvador)

3/4 - Mulher de 41 anos (Couto Maia, em Salvador)

3/4- Idoso de 80 anos (Utinga)

3/4 - Idosa de 62 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

4/4 - Ex-gerente da Caixa Econômica, 55 anos (Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas)

5/4 - Idoso de 87 anos (Salvador)

6/4 - Taxista de 64 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Homem de 26 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Homem de 53 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

8/4 - Mulher de 51 anos (Hospital particular, Salvador)