Bahia chega a 18 mortos e 515 infectados pelo coronavírus

O número de casos confirmados de coronavírus na Bahia têm crescido a cada dia. No boletim mais recente divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), já são 515 os pacientes que testaram positivo para a covid-19.

Os dados contabiliza todos os registros de janeiro até as 17h desta quarta-feira (8). O documento informa ainda que o número de óbitos subiu para 18 - os dois mais recentes ocorreram no interior do estado.

Além dos 16 óbitos já informados, o boletim acrescentou outros dois, de duas mulheres. Um deles foi o de uma idosa de 63 anos e ocorreu na terça (7), em Uruçuca. Já a outra paciente, de 72 anos, morreu hoje, em Ipiaú. Ambas eram cardiopatas e estavam internadas em hospitais públicos.

A cidade de Salvador lidera o número de mortes, com 11, seguida de Lauro de Freitas (1), Itapetinga (1), Utinga (1) e Adustina (1), Araci (1), Ipiaú (1) e Uruçuca (1).

Ao todo, a Bahia contabiliza 128 pessoas recuperadas e outras 50 internadas, sendo 28 em UTI. Dos casos testados, 3.404 casos foram descartados, o que indica que 5,54% dos testes deu positivo. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.

Até o momento, 59 municípios do estado têm pessoas infectadas, com maior proporção em Salvador (56,31%). A faixa etária mais acometida foi a de 30 a 39 anos, representando 26,80% do total. Porém, o coeficiente de incidência por 100 mil habitantes foi maior na faixa de 50 a 59 anos (6,87/100.000 hab), indicando o maior risco de adoecer entre essa faixa etária.

Mortes por coronavírus na Bahia

29/3 - Idoso de 74 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

30/3 - Engenheiro civil de 64 anos (Hospital Aliança, em Salvador)

1/4 - Mulher, mãe de recém-nascido, de 28 anos (UPA, em Itapetinga)

2/4- Homem de 88 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

3/4 - Idoso de 79 anos (Cardiopulmonar, em Salvador)

3/4 - Mulher de 41 anos (Couto Maia, em Salvador)

3/4- Idoso de 80 anos (Utinga)

3/4 - Idosa de 62 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

4/4 - Ex-gerente da Caixa Econômica, 55 anos (Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas)

5/4 - Idoso de 87 anos (Salvador)

6/4 - Taxista de 64 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

6/4 - Idoso de 76 anos (Hospital Municipal em Araci)

7/4 - Homem de 26 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Homem de 53 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Mulher de 51 anos (Hospital particular, Salvador)

7/4 - Idoso de 96 anos (Hospital particular, Salvador)

7/4 - Idosa de 63 anos (Uruçuca)

8/4 - Idosa de 72 anos (Ipiaú)