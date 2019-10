Bahia compra o zagueiro Juninho por R$ 5,7 milhões

O Bahia anunciou no início da noite desta quarta-feira (30) a compra de 50% dos direitos econômicos do zagueiro Juninho. O jogador vai estender o vínculo com o tricolor até o final de 2022.

Para ficar com 50% dos direitos do jogador, o Bahia pagou 1,3 milhão de euros (cerca de R$ 5,7 milhões na atual cotação). A negociação envolveu o Palmeiras, clube que emprestou o zagueiro ao tricolor, o Coritiba e o Júnior Team, equipes que possuem porcentagem nos direitos do atleta. O valor vai ser pago ao longo de três anos. Até lá, o contrato entre Juninho e o Bahia será de empréstimo.

Aos 24 anos, Juninho chegou ao Bahia durante a pausa para a Copa América e em pouco tempo ganhou a posição de titular. Até aqui ele fez 20 jogos com a camisa tricolor e marcou um gol, na derrota por 3x2 para o Internacional.

Juninho foi revelado pelo Coritiba, em 2015, e acumula passagem também pelo Atlético Mineiro, além do próprio Palmeiras. Ele tinha contrato com o time paulista até o fim de 2022.