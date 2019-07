Bahia confirma contratações de Giovanni e Marllon

O diretor de futebol do Bahia, Diego Cerri, confirmou nessa segunda-feira as contratações do zagueiro Marllon e do lateral esquerdo Giovanni. O dirigente também explicou que faltam alguns detalhes para o clube concretizar a negociação do atacante Lucca, que estava no Al-Rayyan, do Catar, e será emprestado ao tricolor pelo Corinthians,

"Marllon já está aqui, fez treinamento. Lucca a gente está terminando alguns detalhes, atleta que estava fora do país, tem um trâmite burocrático para o retorno. Giovanni já está aqui também. Todos vão ser regularizados em breve, e a gente pode dizer que vão ser atletas do Bahia. Por enquanto, têm tudo bem adiantado", afirmou Diego Cerri.

Assim como Lucca, Marllon também pertence ao Corinthians e chega ao Fazendão por empréstimo. Ele tem 27 anos, participou de 14 partidas nessa temporada e não estava nos planos da equipe paulista. Já o lateral Giovanni tem 30 anos e rescindiu contrato com a Ponte Preta, que disputa a Série B.

"Ele não estava fora dos planos da Ponte por outra questão senão problemas internos deles. É um atleta que jogou a Série A no ano passado no América-MG. Atleta de boa estatura, já experiente, de muito bom relacionamento dentro do grupo. Além de fazer a lateral esquerda, faz uma função no meio de campo. Interessante ter jogadores polivalentes. A gente buscou um atleta que não demorasse tanto tempo para se adaptar", pontuou Diego Cerri.