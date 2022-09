Bahia convoca Assembleia para votar exclusão de Marcelo Guimarães Filho do quadro de sócios

Os sócios do Bahia foram convocados para Assembleia Geral que votará pela possível saída do ex-presidente Marcelo Guimarães Filho do quadro associativo da instituição. A reunião será realizada no dia 17 de outubro.

Marcelo Guimarães Filho foi eleito presidente do Bahia em dezembro de 2008. Ele comandou o clube entre 2009 e 2013, quando foi destituído do cargo. O ex-dirigente foi removido do quadro de sócios da agremiação em 2017, mas entrou com recurso. Ruy Accioly, ex-conselheiro e que acumulou diversos cargos no tricolor, também terá a exclusão do quadro de sócios votada.

Na Assembleia, os sócios do Bahia também decidirão o tema da exposição temporária que funcionará no Museu do Bahia durante a Copa do Mundo de 2022, entre novembro e dezembro.

Pela última mudança no estatuto do Bahia, todos os sócios em situação regular podem participar da Assembleia, mas apenas associados com pelo menos um ano no quadro e que estejam em dia com a mensalidade até o dia três de outubro têm direito de voto.

O Esquadrão divulgou no site oficial a lista de sócios aptos a votar. A Assembleia ocorrerá das 15h às 20h30, na Fonte Nova e também de forma online.