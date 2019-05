Bahia cria site para denúncias de assédio a torcedoras

A reclamação de algumas torcedoras do Bahia nas redes sociais, por conta do assédio sofrido durante os jogos do clube na Fonte Nova, não ficou sem uma resposta por parte do clube. Nesta sexta-feira (24), o tricolor anunciou a criação de uma site especial, voltado para políticas contra os assédios relatados.

Na página, chamada #MeDeixeTorcer, as mulheres podem preencher formulários para denúncias, saber quais medidas tomar em caso de assédio, estatísticas sobre o ato e informações sobre a Ronda Maria da Penha na Fonte Nova. A ronda, criada pela Polícia Militar, realiza ações em combate à violência contra a mulher.

Além disso, o tricolor promete reforçar o combate ao assédio no próximo jogo, nesse domingo (26), às 19h, na Fonte Nova, contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, em parceria com a Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres, com distribuição de panfletos informativos e exibição de vídeos do telão do estádio, além reforçar o policiamento feminino na arena.