Bahia decide vaga na final do Brasileiro Feminino A2 neste sábado (27)

A equipe feminina do Bahia decide a semifinal do Brasileirão Série A2 neste sábado (27) contra o Athletico Paranaense, às 15h, no CT Evaristo de Macedo. Após o empate em 1 a 1 em Curitiba, as tricolores precisam vencer para avançar até a final da competição.

Os portões estarão abertos ao público e o ingresso será trocado por 1kg de alimento não perecível, destinado às comunidades carentes do município de Dias D´ávila, vizinhas do CT.

????????‍♀️ Os portões da Cidade Tricolor estarão abertos mais uma vez, neste sábado, ao torcedor. Às 15h terá Bahia x Athletico-PR e você poderá prestigiar as #MulheresDeAço, que já garantiram o Acesso. Leve 1kg de alimento para comunidades carentes de Dias d'Ávila, na vizinhança do CT. pic.twitter.com/o7FwZ3FAW4 — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) August 25, 2022

No jogo de ida a equipe comandada por Igor Morena saiu atrás do placar e buscou o empate no começo da segunda etapa, com gol de Gabi Itacaré. A atacante é a artilheira do time no campeonato com quatro gols.

As adversárias da final sairão do confronto entre Ceará e Ariquemes-RO. Na partida de ida as cearenses levaram a melhor em casa e venceram por 1 a 0. O jogo de volta acontece também no sábado, às 16h30.