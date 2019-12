Bahia decide vender Fazendão e lança edital de concorrência

A diretoria do Bahia publicou, nesta quarta-feira (19), um edital de concorrência privada para interessados em comprar o centro de treinamentos do Fazendão e um terreno anexo ao CT, ambos com endereço no bairro do Jardim das Margaridas, em Salvador.

A decisão passa pela iminente mudança do clube para a Cidade Tricolor, situada no município de Camaçari e com acesso por Dias d’Ávila. O elenco já vai se apresentar no novo espaço no dia 6 de janeiro de 2020.

De acordo com o divulgado pelo Bahia, o Fazendão tem área superficial de 125.463 m² e a área anexa, de 3.200,50 m². O clube utiliza o CT desde 1979, quando se mudou da Fazendinha, no Costa Azul.

O edital é para alienação conjunta dos imóveis. Interessados devem apresentar proposta em até 30 dias corridos contados a partir desta quarta. A melhor oferta, depois de aceita pela diretoria executiva tricolor, passará por parecer dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e posterior aprovação da Assembleia Geral de Sócios.

O edital na íntegra consta no site do Bahia.