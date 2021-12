Bahia demite técnico do time sub-20 e anuncia novo treinador

Não é apenas o time principal do Bahia que vai passar por mudanças. Às vésperas da disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior - principal competição de base do país -, o tricolor anunciou a troca no comando técnico do time sub-20.

O técnico Eduardo Guadagnucci foi demitido da equipe após a eliminação na Copa do Nordeste sub-20. Fernando Oliveira, que estava no time sub-17, vai assumir a função na categoria de cima.

Eduardo Guadagnucci estava no Bahia desde 2019, quando chegou para comandar o time sub-15. No ano passado, ele foi promovido para o sub-20. Durante a passagem pelo Esquadrão, o treinador conquistou o título de Campeão Baiano de 2021, foi vice na Copa do Brasil, em 2020, e venceu o Baianão sub-15, em 2019.

A próxima competição do time sub-20 do Bahia será a Copa São Paulo, em janeiro. O tricolor está no grupo 1, que tem sede na cidade de Votuporanga e conta com Votuporanguense-SP, Monte Azul-SP e Atlético Matogrossense.