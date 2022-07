Bahia denuncia ato de racismo em jogo contra o Athletico-PR

O Esporte Clube Bahia usou as redes sociais para denunciar atos de racismo que teriam sido praticados contra torcedores tricolores na arquibancada da Arena da Baixada, em Curitiba, durante o jogo contra o Athletico-PR, disputado na noite de terça-feira (12) e válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

"Para além de qualquer resultado, não dá pra se calar diante de mais uma vergonhoso caso de racismo em um estádio brasileiro. Desta vez, não foram estrangeiros, não. Até quando? BASTA", escreveu o Bahia em postagem no Twitter.

O clube também postou vídeo com depoimento de Binha de São Caetano, um dos torcedores símbolos do clube, que estava no estádio paranaense acompanhando a partida. "Eles chamaram nós de macaco. Fizeram o gesto de macaco e ninguém toma providências. Isso é uma vergonha", lamentou Binha.

Para além de qualquer resultado, não dá pra se calar diante de mais uma vergonhoso caso de racismo em um estádio brasileiro. Desta vez, não foram estrangeiros, não. Até quando? BASTA

Esse de Binha de São Caetano

O Athletico-PR não se pronunciou sobre o assunto. Em campo, o Bahia acabou eliminado da Copa do Brasil ao perder por 2x1 para o time paranaense. O tricolor saiu na frente no marcador e dominou as ações durante boa parte do confronto, mas sofreu a virada no final do segundo tempo. O adversário havia vencido a partida de ida pelo mesmo placar, no dia 22 de junho, na Fonte Nova.