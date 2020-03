Bahia derrota América-RN por 2x0 e está nas quartas do Nordestão

O Bahia está nas quartas de final da Copa do Nordeste. Neste sábado (14), o Esquadrão bateu o América-RN por 2x0 na Arena das Dunas, em Natal, gols de Élber e Juninho Capixaba, chegou aos 14 pontos e se garantiu na próxima fase da competição, com uma rodada de antecedência. Foi o quarto triunfo seguido do tricolor no torneio regional.

O primeiro tempo foi de enorme superioridade do Bahia. Pouco ameaçado diante de uma equipe mista do alvirrubro, o Esquadrão chegava tranquilamente ao ataque e criava grande volume de oportunidades. Aos 13 minutos, abriu o placar com Élber, de cabeça. Podia tranquilamente ter deixado o marcador maior, mas encerrou a etapa no 1x0 mesmo.

No segundo tempo, o América-RN mostrou que estava vivo e deu dois sustos seguidos com Geninho. Mas o Bahia logo se encontrou e voltou a criar suas oportunidades. Incluindo bombas de Gregore e Zeca, ambas defendidas pelo goleiro Vitor Paiva. No fim, aos 47, Juninho Capixaba arriscou de longe e deixou o dele em belo estilo, selando o 2x0.

A partida, aliás, não teve a presença de público. Mas não foi por causa da pandemia do novo coronavírus, como tem acontecido em outros lugares do Brasil e do mundo, e, sim, por uma punição do STJD ao América-RN.

Na próxima e última rodada do Nordestão, o Bahia recebe o Náutico na Fonte Nova. O jogo está marcado para o próximo sábado (21), às 16h, e terá portões fechados por determinação de um decreto da prefeitura de Salvador, a ser divulgado na próxima segunda (16)..

Primeiro tempo

Os dez primeiros minutos tiveram o Bahia mais ofensivo, conseguindo chegar melhor ao ataque rival. Em um dos momentos, aos 9 minutos, Clayson bateu falta direto para o gol, mas Vitor conseguiu fazer boa defesa. Logo em seguida, João Pedro lançou Gregore, que avançou e cruzou para Rodriguinho, mas o camisa 10 não alcançou a bola.

Com muito mais chances criadas na partida, o Esquadrão abriu o placar aos 13 minutos. Juninho Capixaba fez um ótimo lançamento para Élber, que testou forte e mandou ao fundo das redes. Foi o quarto gol do camisa 7 na temporada.

Élber fez o 1x0 para o Bahia

(Foto: Diego Simonetti/América FC)

Após sair na frente no marcador, o tricolor não se acalmou. Com vontade de balançar mais a rede do América-RN, o Bahia tentou ampliar com João Pedro, aos 18, em cobrança de falta - mas o goleiro Vitor Paiva defendeu. Aos 20, Gregore soltou uma bomba, a bola passou bem perto do gol, mas foi para fora.

Aos 27, parecia que o Esquadrão chegaria ao 2º gol. João Pedro fez tabela com Rodriguinho, que recebeu de volta e deu uma caneta no marcador americano. Poderia ter cruzado de volta para o camisa 10, mas preferiu tentar ele mesmo, soltando uma bomba - só que a bola não entrou.

A blitz tricolor continuou, obrigando Vitor Paiva a defender lances seguidos de Rodriguinho e de Clayson. Com muita facilidade de criar oportunidades, o Bahia viu, aos 33, João Pedro chegar no fundo e tocar para o camisa 10, que bateu cruzado para Gilberto, só que o 9 não alcançou.

Aos 43, o América-RN chegou a ensaiar um susto no torcedor tricolor quando Dione bateu falta direto para o gol, mas mandou para fora. O Bahia devolveu na sequência com Clayson, obrigando mais uma defesa de Vitor Paiva.

Segundo tempo

A volta do intervalo teve o América-RN botando pressão em cima do Bahia. No primeiro minuto, Flávio e Juninho se atrapalharam, Geninho ficou com a bola e bateu prensado. Logo depois, após cobrança de falta, o mesmo camisa 3 quase enganou Anderson e chegou perto do empate.

Depois dos dois sustos seguidos, o Esquadrão se encaixou e equilibrou a partida. Após ver Dione, aos 16, receber um passe, dominar e chutar - enviando para a linha de fundo -, foi a vez do tricolor pressionar. Clayson foi lançado em velocidade, rolou para trás para Rodriguinho, que bateu rasteiro, obrigando Vitor Paiva a fazer uma boa defesa.

Wanderson quis deixar o dele aos 20, quando recebeu escanteio de João Pedro e cabeceou. Porém, a bola bateu na defesa rival e foi para fora. Com sua superioridade de volta, o Bahia teve duas bombas com Gilberto e Zeca, aos 26 e 31 minutos, respectivamente, mas ambas as oportunidades foram impedidas por Vitor Paiva.

No último minuto de jogo, aos 47, Arthur Cayke dominou e mandou para Juninho Capixaba soltar uma bomba: 2x0 e vaga garantida.

Ficha técnica: América-RN 0x2 Bahia

Estádio: Arena das Dunas, em Natal, Rio Grande do Norte.

América-RN: Vitor Paiva; André Krobel, Geninho, Edson e Renan Luiz; Adriano Alves, Cesinha (Wilson) e Juninho; Luiz Fernando (Beto), Tiago Orobó e Dione (Adílio). Técnico: Roberto Fernandes.

Bahia: Anderson, João Pedro, Wanderson, Juninho e Juninho Capixaba; Flávio, Gregore e Rodriguinho (Fernandão); Élber (Zeca), Clayson (Arthur Caíke) e Gilberto. Técnico: Roger Machado.

Gol: Élber, aos 13 minutos do primeiro tempo; Juninho Capixaba, aos 47 do segundo tempo.

Cartões amarelos: Cesinha e Adriano Alves (América-RN); Gregore (Bahia);

Arbitragem: Tiago Nascimento dos Santos, auxiliado por Bruno César Chaves Vieira e Marcelino Castro de Nazaré.

Veja os gols da partida e a tabela do Nordestão: