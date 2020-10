Bahia deve receber mais de US$ 10 bilhões em investimentos minerais até 2024

Um futuro promissor

A Bahia deve receber 28% do total de investimentos previstos para a mineração brasileira até o ano de 2024, de acordo com projeções do Instituto Brasileiro da Mineração (Ibram). A estimativa é que novos negócios ou ampliações de projetos existentes demandem US$ 10,5 bilhões até lá, para a produção de cobre, ferro, zinco, níquel, magnesita, bauxita, ouro, vanádio e calcário. Só Minas Gerais tem previsão maior, com uma estimativa de US$ 12,5 bilhões. No terceiro trimestre deste ano, a atividade mineral faturou R$ 1,7 bilhão aqui na Bahia, segundo o Ibram. O estado foi o quarto do país em recolhimento de CFEM (os royalties do setor). “A perspectiva para os próximos trimestres é manter a curva ascendente nesses indicadores, desde, é claro, que a pandemia ou outros fatores não interfiram no desempenho industrial, no Brasil e nos mercados compradores de minérios”, avalia Flávio Penido, diretor-presidente do Ibram.

Panorama de mercado

Para 35,89% das agências de publicidade baianas, serão necessários mais de seis meses para recuperar a perda de faturamento com a crise do coronavírus, segundo dados da pesquisa VANPro (Visão de Ambiente de Negócios em Agências de Propaganda), realizada pela Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro), em parceria com o Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia (Sinapro-Bahia). Apenas 5,33% das agências acreditam que não vão conseguir voltar ao patamar pré-crise, enquanto 33,33% delas dizem não ter experimentado queda em suas receitas.

Dificuldades

Para quase 40% das agências baianas, o maior desafio no período é a captação de recursos, seguida pela gestão financeira, com 30,77% das respostas.

Recorde de vendas

O processo de retomada frente à crise provocada pela pandemia tem sido super positivo para a indústria textil Polo Salvador. No mês de setembro, as vendas aumentaram mais de 30% em relação ao mês de agosto, representando, inclusive, o mês de maior faturamento da história da empresa, que possui mais de 10 anos no mercado. “Os meses de março, abril e maio foram os mais difíceis, mas conseguimos passar pelo ponto alto da crise sem demitir nenhum colaborador”, lembra Hari Hartmann, diretor da Polo Salvador.

RedeMix

A RedeMix avança em seu plano de expansão e inaugura em dezembro a décima quinta loja do grupo, com um investimento de R$ 15 milhões e a geração de 120 novos empregos. Essa unidade, em Ondina, é a segunda da rede que foi aberta este ano. Confiante na retomada da economia, a empresa se prepara para inaugurar outras duas unidades em 2021, uma delas no primeiro semestre, na Vitória, que vai integrar o projeto Vitória Boulevard, empreendimento imobiliário com um mix de serviços.