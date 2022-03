Bahia e 9 estados mantêm obrigatoriedade total de uso de máscaras

Apenas a Bahia e outros nove estados do Brasil não flexibilizaram o uso de máscaras em locais abertos e fechados até este domingo (20).

Também fazem parte da lista que mantêm a exigência da proteção contra a covid-19: Pernambuco, Sergipe, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, Paraíba, Piauí e Ceará.

Todos os estados que ainda exigem o uso de máscaras estão nas regiões Norte e Nordeste.

Os outros 16 estados e o Distrito Federal já retiraram total ou parcialmente a necessidade de proteção.

O último estado a liberar o uso foi o Paraná. O governo de Ratinho Júnior (PSD-PR) desobrigou o uso ao ar livre – em locais fechados a obrigatoriedade permanece.

Neste sábado (19), o Brasil registrou 44.154 novos casos e 304 mortes por covid-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

Quando haverá a liberação na Bahia?

Na quinta-feira (17), governador da Bahia, Rui Costa, afirmou que a situação epidemiológica da covid-19 na Bahia ainda não permite a liberação do uso da máscara. Ele disse que a flexibilização em algumas cidades do estado é precipitada.

A declaração foi feita após o presidente Jair Bolsonaro falar, durante a visita a capital na quarta-feira (16), que os baianos “vão ficar livres da máscara” até o final do mês.

A decisão sobre flexibilizar o uso de máscaras em ambientes abertos na Bahia será tomada no início do mês de abril.

"Estamos monitorando o número de casos ativos, acho que não tem que ter precipitação. A cautela para salvar vidas humanas é sempre o melhor caminho, sem afobação. Se os números continuarem caindo, tem toda probabilidade de tirar as máscaras em ambientes abertos", disse o governador.

Quem tem medo da deltacron? Veja o que dizem os especialistas sobre a variante mista

No entanto, Rui ponderou que também está observando a situação da pandemia no restante do mundo, visto que a 'a doença começou lá fora'.

"Estamos acompanhando os casos internacionais. A preocupação voltou nos países europeus porque voltou a subir o número de casos, com a variante que mistura a delta com ômicron".

Salvador e outras cidades também resistem

A prefeitura de Salvador informou que ainda não há data para a liberação do uso da máscara em locais abertos ou fechados. No Recife, o uso continua obrigatório em todos os ambientes.

Fortaleza informou que acompanha as decisões do governo do Ceará, que mantém a obrigatoriedade da máscara em locais abertos e fechados. O governo estuda anunciar a liberação do uso em ambientes abertos a partir do dia 21 deste mês.

Outras capitais que mantêm o uso de máscara obrigatório são Belém, Aracaju e Palmas.