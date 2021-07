Bahia é acionado na Justiça pelo atacante Élber e o volante Elias

O Bahia foi acionado na Justiça pelo volante Elias e o atacante Élber. A dupla cobra do tricolor o pagamento de valores atrasados referentes ao direito de imagem, que normalmente compõe o salário dos jogadores. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Bahiaço.

Élber e Elias deixaram o Bahia no fim do ano passado. O volante, que chegou ao clube a pedido do técnico Mano Menezes, não teve o contrato renovado e ficou livre. Já Élber também saiu livre, mas assinou contrato com o Yokohama Marinos, do Japão.

Por conta da pandemia um acordo foi feito com os jogadores para o pagamento parcelado dos direitos de imagem. Os salários dos atletas também foram reduzidos em 25% durante o período sem jogos.

O Bahia informou através da assessoria que como Élber e Elias entraram na Justiça para receber os valores, um novo acordo com os dois jogadores está sendo costurado e deve ser finalizado nos próximos dias.