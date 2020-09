Bahia e Fernandão rescindem contrato e atacante deixa o tricolor

Agora é oficial: o atacante Fernandão não faz mais parte do elenco do Bahia. O jogador entrou em acordo com o clube e rescindiu de forma amigável o contrato que iria até dezembro deste ano.

Em comunicado, o Bahia agradeceu os serviços prestados por Fernandão. O destino do jogador deve ser o futebol turco. O atacante tem proposta do Konyaspor, equipe da primeira divisão do país.

Aos 33 anos, Fernandão foi contratado pelo Bahia no início da temporada passada e chegou ao clube com status de ídolo após a boa passagem que teve pelo clube em 2013. No desembarque do atacante em Salvador, vários torcedores do Bahia lotaram o aeroporto para recepcionar o atleta.

A expectativa criada, no entanto, se transformou em frustração. O atacante não conseguiu ser nem sombra do que a torcida esperava. Em 62 jogos, Fernandão anotou 16 gols. No total das duas passagens, ele soma 104 partidas e 34 tentos com a camisa tricolor.

Fernandão já havia ficado fora da lista de relacionados no empate com por 1x1 com o Palmeiras e na derrota para o Flamengo por 5x3, ambos em Pituaçu. Enquanto negociava a saída do clube, ele continuou treinando na Cidade Tricolor.

Na manhã desta sexta-feira (4), o jogador se despediu do elenco e funcionários do Bahia.

Com a saída de Fernandão, o Esquadrão conta agora com três centroavantes no grupo principal: Gilberto, Saldanha e Caíque. Este último tem proposta do Oriente Médio e também pode deixar o clube.

O presidente Guilherme Bellintani não descarta ir ao mercado e buscar um atleta para reforçar o ataque tricolor. No entanto, ele explica que a decisão vai ser tomada após a chegada do novo treinador. O clube ainda não fechou com um substituto para Roger Machado, demitido na última quarta-feira (2).