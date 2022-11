Bahia é o estado do Nordeste com maior atraso na vacinação de reforço contra covid

Levantamento obtido pela Satélite junto ao Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde aponta que a Bahia é atualmente o estado do Nordeste com maior atraso na procura pelas duas doses de reforço contra a covid-19. De acordo com o ministério, nada menos que 4,4 milhões de pessoas ainda não retornaram aos postos de vacinação na capital e interior para receber a primeira dose. Em relação à segunda, o contingente é de 1,8 milhão. Logo atrás, aparece Pernambuco, com 3,2 milhões e 1,2 milhão, respectivamente, seguido por Ceará (2,7 milhões e 1,1 milhão), Maranhão (2,3 milhões e 698 mil), Paraíba (1,2 milhão e 610 mil).

Linha de frente

No ranking nacional, considerando apenas o primeiro reforço contra a doença a Bahia ocupa a quarta colocação, atrás de São Paulo (13 milhões), Minas Gerais (6,8 milhões) e Rio de Janeiro (5,7 milhões). A quinta posição entre todos os estados do país é ocupada pelo Rio Grande do Sul, com 3,7 milhões de retardatários.

Dançando com o risco

O grande número de pessoas com a imunização contra a covid atrasada na Bahia ocorre em meio à recente onda causada por uma nova subvariante da ômicron, cujos reflexos já são sentidos nos hospitais e unidades de pronto atendimento especializadas em doenças respiratórias e síndromes gripais, sobretudo em Salvador. A primeira dose de reforço deve ser aplicada quatro meses após a segunda dose comum ou dose única, no caso de imunizantes que preveem vacinação apenas em uma etapa. Já o segundo reforço é recomendado pelo ministério aos profissionais de saúde e ao público a partir de 40 anos.

Gelo baiano

Parlamentares baianos de três bancadas expressivas no Congresso Nacional ouvidos pela coluna garantiram posição contrária à aprovação da PEC proposta pela equipe de transição para que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja autorizado a romper o teto de gastos pelos próximos quatro anos. Deputados federais do União Brasil, PSD e PP se disseram dispostos a apoiar uma emenda constitucional que retire do teto os recursos destinados a bancar o auxílio de R$ 600, mas apenas para 2023. Mais do que isso, argumentam, pode levar ao descontrole da inflação e à fuga de investimentos.

Sinal verde

O chefe da Superintendência do Patrimônio da União na Bahia, Georges Hage Humbert, autorizou a prefeitura a tocar a revitalização do Porto da Lenha, na Ribeira, a mais importante fase do processo de reforma da orla da Cidade Baixa iniciado na gestão do prefeito Bruno Reis (União Brasil). O trecho de 12 mil metros quadrados está situado nos limites do Bonfim, entre a Praça Divina, a Pedra Furada e Colina Sagrada.

Bola cheia

Um dos jornalistas mais versáteis da imprensa baiana, o gaúcho Oscar Paris lançar em 29 de novembro, na LDM do Shopping Bela Vista, o livro Poesias da Bola, coletânea de 22 poemas de sua autoria sobre o universo mágico do futebol. A obra será disponibilizada pela editora Becalete em formato e-book em plataformas como Amazon e Americanas.