Bahia é o estado do Nordeste com maior número de inscritos no Enem

A Bahia é o estado do Nordeste com mais inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio 2019 (Enem) e o terceiro no país. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (29) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). São 395.438 mil estudantes inscritos na Bahia, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Em todo Brasil, são mais de 5 milhões de inscrições confirmadas - exatamente 5.095.308 inscritos.

O número total de inscrições confirmadas no país representa 79,8% do número de inscrições feitas. A maioria (58,5%) é de participantes beneficiados pela isenção da taxa de inscrição. As provas acontecem 3 e 10 de novembro.

Em 2018, foram fazer as provas 4,2 milhões de candidatos - foi o ano com menor taxa de ausência desde que o Enem adotou o formato atual, em 2009. No ano passado, 26% dos inscritos confirmados faltaram, causando prejuízo de R$ 121 milhões com ausências.

Perfil

A maioria dos inscritos continua sendo mulher - 59,5% dos confirmados, contra 40,5% de homens. Em relação à faixa etária, 26,7% tem de 21 a 30 anos, 17,8% tem 17 anos; 15,9% tem 18 anos.

Ao todo, 46,4% se autodeclararam pardos; 36%, brancos; e 12,7%, pretos. Em relação à situação escolar, 28,8% são concluintes do ensino médio este ano. Os egressos, aqueles que já se formaram em anos anteriores, representam 58,7%. E os treineiros, participantes que não vão concluir a educação básica este ano, são 12,1% dos inscritos.