Bahia é o segundo estado com mais campeões do BBB; veja lista

Maior reality do Brasil, o Big Brother Brasil já teve vencedores de todos os cantos do país - do Rio Grande do Sul ao Acre. Na lista de estados mais vencedores, São Paulo lidera, com 7, seguido por Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás, com dois campeões cada. Veja a lista:

São Paulo: 7 vencedores

Primeiro campeão da história do BBB, Kleber Bambam é natural de Campinas. Rafinha, vencedor do BBB8, também era da mesma cidade.

Já no BBB2, o estado conquistou seu segundo campeão, o caubói Rodrigo Leonel, que era de Ribeirão Preto.

No BBB7, São Paulo somou seu terceiro campeão, com Diego Alemão, que era de São Bernardo do Campo. Mesma cidade de Maria Melilo, campeã do BBB11.

As duas últimas campeãs do estado são da capital paulista: Vanessa Mesquita, do BBB14, e Thelma Assis, do BBB20.

Bahia: 2 vencedores

No BBB5, a Bahia teve seu primeiro título, com a vitória de Jean Wyllys. Logo no ano seguinte, no BBB6, o estado conquistou seu bicampeonato, com Mara Viana faturando o prêmio principal. De lá pra cá já se vão 15 edições. Tá na hora da Bahia voltar ao topo.

Rio de Janeiro: 2 vencedores

Dois cariocas já conquistaram o título do reality. A primeira foi Cida, campeã do BBB4, que é natural de Mangaratiba. No BBB9, o artista plástico Max, levou o prêmio para a cidade de Maricá.

Minas: 2 vencedoras

Fernanda Keulla, da capital Belo Horizonte, foi a primeira participante mineira a levar o prêmio, no BBB13. No BBB19, Paula von Sperling, da cidade de Lagoa Santa, também conquistou um título para o estado.

Goiás: 2 vencedores

Os dois campeões do estado são naturais de Goiânia. O primeiro foi Dhomini, que venceu o BBB3. No BBB16, foi Munik Nunes quem voltou para a terra natal milionária.

Rio Grande do Sul: 2 vencedores

Os gaúchos também ostentam dois títulos no reality. O primeiro veio no BBB10, com Marcelo Dourado, enquanto o seguindo quem levou foi Emilly Araújo, no BBB17.

Mato Grosso do Sul: 1 vencedor

O título do estado veio no BBB12, com a vitória do veterinário Fael, que era da cidade de Aral Moreira.

Paraná: 1 vencedor

No BBB15, Cézar Lima conquistou a primeira vitória do Paraná no reality. Ele é natural da cidade de Guarapuava.

Acre: 1 vencedora

Gleici Damasceno, da capital Rio Branco, colocou o Acre no mapa dos campeões do reality ao vencer o BBB18.

Paraíba: 1 vencedora

Para finalizar, a última vencedora. Juliette, do BBB 21, natural de Campina Grande, conquistou o primeiro troféu para Paraíba.