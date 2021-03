Bahia é o segundo estado com mais casos de covid-19 entre profissionais de enfermagem

A Bahia alcançou segunda posição no ranking dos estados com o maior número de casos reportados de covid-19 entre profissionais de enfermagem. De acordo com levantamento obtido pela Satélite junto ao Conselho Federal de Enfermagem, até ontem foram registradas 6.030 ocorrências desde o início da pandemia. Ao todo, 2.332 tiveram diagnóstico comprovado e estão atualmente em quarentena, 1.368 também cumprem isolamento por suspeita de infecção pelo novo coronavírus, 1.554 já receberam alta e 712 não possuem confirmação positiva. A soma inclui tanto enfermeiros quanto técnicos e auxiliares de enfermagem, as três principais categorias que atuam na área.

Medalha de prata

No ranking, o estado só perde para São Paulo, que soma 7.638 casos. Em terceiro, quarto e quinto, vêm Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com 5.326, 5.272 e 4.055 ocorrências, respectivamente. Já em relação aos profissionais de enfermagem mortos pela covid, a Bahia ocupa o 16ª lugar, com 17 óbitos.

Medicina mortal

Dos 624 médicos brasileiros mortos até ontem pelo vírus, a Bahia tem a sétima maior soma, com 26 casos, mesmo número do Mato Grosso, aponta o Conselho Federal de Medicina. No topo, está o Rio (98). Logo abaixo, aparecem São Paulo (70), Pará (63), Paraná (44) e Paraíba (36). Goiás, Pernambuco e Espírito Santo dividem o sexto lugar, com 32 médicos vitimados pela doença.

Batalha final

O Supremo pautou para a próxima quarta o julgamento sobre a validade de uma lei baiana que proíbe publicidade dirigida a crianças de alimentos e bebidas pobres em nutrientes e ricas em açúcar, gordura ou sódio no estado. Aprovada em 14 de setembro de 2016 pela Assembleia Legislativa, a lei veda ainda a veiculação de propaganda de produtos do tipo das 6h às 21h em rádio e TV.

Além do alcance

A legalidade do dispositivo foi questionada no Supremo pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV (Abert). Para a Procuradoria-Geral da República, a lei usurpa competência privativa da União sobre normas de publicidade.

Hora de acordar

Integrantes da cúpula do Ministério da Infraestrutura enviaram sinais de alerta a lideranças políticas e empresariais da Bahia na tentativa de despertá-los para a necessidade de defender com firmeza a Fiol. O aviso foi dado diante dos indícios de que há em curso uma eventual campanha articulada com setores da imprensa para atrapalhar o leilão do primeiro trecho da ferrovia, previsto para 8 de abril. Embora não veja risco potencial à concessão, o núcleo-duro da pasta acha que o pouco empenho da tropa baiana é o único ponto vulnerável da Fiol.

Pulo do gado

Investidores do agronegócio projetam para breve um salto no preço do boi gordo em todo o estado. A arroba, cotada hoje de R$ 280 a R$ 290, deve ultrapassar os R$ 300 em curtíssimo prazo, preveem.