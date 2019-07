Bahia embarca para Chapecó após quase 24h de atraso

Foram muitos atrasos por conta da neblina que assolou a cidade de Chapecó, no oeste catarinense, onda o Bahia vai enfrentar a equipe da Chapecoense pela 12ª rodada do Campeonato Braisileiro no próximo domingo (28) às 11h. O previsto inicialmente era que a delegação tricolor embacasse na última sexta (26), mas o voo foi cancelado pelas condições climáticas, que chegaram a fechar o aeroporto Serafim Enoss Bertassi.

Um novo voo foi agendado para este sábado (27), ao meio-dia, mas também foi adiado porque o aeroporto seguia fechado apesar das melhoras climáticas. O Bahia só conseguiu embarcar cerca de três horas depois e agora está a caminho de Chapecó. Por conta dos imprevistos, o treino que aconteceria em solo catarinense foi cancelado.

Não é a primeira vez que o caso acontece no aeroporto do sul do país. Desde que a Chape subiu para a primeirona há registros de voos atrasados por conta do tempo ruim: em 2014, o Palmeiras atrasou seu retorno para a capital paulista; em 2017, a partida entre Grêmio e Chapecoense precisou ser adiada porque o voo que transportava a deleção dos gaúchos precisou arremeter.

Na época, a própria Chape estava longe de casa e precisou fazer um gigantesco "arrodeio" para chegar até seu município de origem: desceu em Porto Alegre e pegou um ônibus que fez quase oito horas de viagem até Chapecó.

O último caso foi no ano passado, atrapalhando novamente a própria Chape, que enfrentaria o Corinthians no final de semana e precisou adiar o voo por conta da neblina que comprometia os níveis de segurança para uma viagem pelos céus.

Chapecoense e Bahia se enfrentam na Arena Condá no próximo domingo (28) às 11h. O tricolor ocupa a 12ª colocação, ainda não venceu longe de casa e tem pela frente uma equipe na zona de rebaixamento somando oito pontos em 11 rodadas.