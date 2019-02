Bahia emite alerta sobre aumento casos de dengue neste ano

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) emitiu um alerta sobre o aumento de casos de dengue no estado neste ano. A pasta solicitou para que os 417 municípios baianos façam mutirões de limpeza, vistoria e remoções de focos do mosquito, além de caminhadas de conscientização e distribuição de materiais informativos.

Os casos da doença cresceram 301,14% neste ano em comparação com o mesmo período de 2018. Foram notificados 3.725 casos em 123 municípios até 16 de fevereiro. Feira de Santana tem o pior índice com 1.520 registros e quatro óbitos. No estado, mais dois municípios registraram óbitos, Salvador e Candeias, com uma morte cada.

Kits com pesca larva, pipetas de vidro, tubos de ensaio, álcool, esponja, lanterna de led recarregável, bacia plástica e outros materiais foram distribuídos pelo estado da Bahia para os municípios. Foram 7,4 mil kits padronizados pelo Ministério da Saúde, com investimento superior a R$ 2,6 milhões.

“Os agentes de controle de endemias têm um papel fundamental na eliminação de focos do Aedes aegypti, pois na visita aos imóveis, eles eliminam criadouros, orientam moradores e realizam mobilizações”, afirmou o secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, que destacou que 80% dos focos estão dentro das casas.

Para evitar a proliferação da doença durante o Carnaval, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado fará a pulverização de inseticidas nos circuitos Dodô e Osmar. O primeiro será nesta sexta-feira (22), seguido de mais outros dois ciclos com intervalo de três dias. Os circuitos também receberão a pulverização após o Carnaval.