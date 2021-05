Bahia empata com o Real Brasília pelo Brasileirão Feminino

O time feminino do Bahia segue sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série A1. Nesta segunda-feira (10), as Mulheres de Aço visitaram o Real Brasília no estádio Defelê e saíram com o empate em 1x1, pela sexta rodada da competição.

O time anfitrião abriu o placar com Isabela, aos 30 minutos do segundo tempo. Pouco depois, veio um pênalti para o Bahia, convertido por Priscila, aos 36, e deixando tudo igual.

O ponto fora de casa, porém, não foi suficiente para tirar a equipe tricolor da zona de rebaixamento do Brasileirão Feminino A1. As Mulheres de Aço seguem na 14ª colocação (o torneio tem 16 times), com três pontos. Até aqui, foram seis partidas disputadas, com três empates e três derrotas.

Contra o Real Brasília, a equipe do técnico Igor Morena atuou com: Camila; Nine, Aila, Naianara e Luana; Vi, Fabi Ramos, Roqueline (Geisi) e Ellen; Gabi Itacaré (Verena) e Moretti (Priscila).

Na próxima rodada, o Bahia visitará o Grêmio, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O jogo está marcado para a quinta-feira (13), às 15h.