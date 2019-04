Bahia empata em casa e se classifica no Brasileirão feminino

O Bahia Lusaca segue fazendo bonito na Série A2 do Campeonato Brasileiro. Na tarde desta quinta-feira (25), as meninas do tricolor ficaram no empate em 0x0 com o Botafogo-PB, no estádio de Pituaçu, e garantiram a classificação antecipada para as oitavas de final da competição.

Faltando uma rodada para o fim da primeira fase, o Bahia Lusaca chegou aos 10 pontos e lidera o grupo 3. O Esquadrão está invicto na competição.

O Bahia Lusaca foi a campo com: Fernanda; Nine, Nainara, Calhau e Gabi Lucchesi; Brenda, Geovana, Eddie; Miúda (Gabriela), Ellen, Laís Melo (Thaynara).

O próximo compromisso do Bahia Lusaca será na quarta-feira (8), quando encara o Canindé-SE, fora de casa. Pelo regulamento da competição, avançam para as oitavas os dois melhores colocados de cada grupo, além dos quatro melhores terceiros colocados.

Os confrontos das oitavas de final serão descidos em sorteio. A competição seguirá em sistema de mata-mata até a grande decisão. Os quatro semifinalistas garantem o acesso à elite do futebol feminino em 2020.