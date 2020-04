Bahia empresta Régis ao Cruzeiro até o fim do contrato

O Cruzeiro anunciou a contratação do meia Régis, do Bahia, nesta sexta-feira (17). O jogador, de 27 anos, chega ao clube mineiro por empréstimo até o encerramento da temporada, mesmo período do contrato que tem com o tricolor.

De acordo com o site Superesportes, de Minas Gerais, o acordo prevê renovação automática até o fim de 2021 se a Raposa conseguir o acesso à Série A. Neste caso, o vínculo seria diretamente com o Cruzeiro, sem ligação com o tricolor, que no entanto ficaria com parte dos direitos econômicos do atleta.



No time mineiro, Régis vai reencontrar o técnico Enderson Moreira, com quem trabalhou no Bahia. A contratação já era dada como certa nas últimas semanas e agora foi oficializada.

"Muito feliz com a oportunidade de vestir a camisa de um gigante como o Cruzeiro. Desde o começo, nas primeiras conversas, já fiquei honrado com o interesse do clube e agora estou muito feliz que se concretizou. Todo mundo sabe da importância que o Cruzeiro tem no Brasil. Um clube de muita tradição, com uma torcida apaixonada. Chego com muita vontade de colocar o clube no seu devido lugar e fazer história com essa camisa. Estou motivado e preparado para o desafio. Bora, Cabuloso", comentou o meia ao site do Cruzeiro.

Pelo Esquadrão, Régis foi campeão da Copa do Nordeste 2017 e do Campeonato Baiano 2018, além de ter participado da campanha do acesso à Série A em 2016, ano em que chegou ao tricolor. Foi emprestado ao Corinthians em 2019 e estava fora dos planos do clube nesta temporada, em que disputou somente duas partidas - contra o CSA pela Copa do Nordeste (2x0) e contra o River pela Copa do Brasil (0x1), ambas fora de casa.



Régis iniciou a sua carreira nas divisões de base do São Paulo, tendo passagens por Chapecoense, Sport, Palmeiras, Corinthians e Al-Wehda, da Arábia Saudita.