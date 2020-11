Bahia empresta zagueiro Wanderson ao Fortaleza

O Fortaleza anunciou a contratação do zagueiro Wanderson, do Bahia. O atleta de 29 anos assinou com o Leão do Pici por empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro.

Wanderson chegou ao Bahia em julho de 2019, quando foi comprado por R$1,7 milhão junto ao Athletico Paranaense, e deixa o Tricolor com apenas 15 partidas disputadas.

O zagueiro não se firmou desde sua chegada no Esquadrão e ganhou mais tempo de jogo na disputa do Campeonato Baiano, junto ao time de transição. Sob o comando de Mano Menezes, a única atuação do zagueiro foi na derrota para o Corinthians, fora de casa, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Além do Bahia e do clube paranaense, Wanderson já atuou por times como Corinthians, Criciúma, São Bento, Ferroviária e Shimizu S-Pulse, do Japão.