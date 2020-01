Bahia encaminha acerto com o atacante Rossi, ex-Vasco

Não é só o lateral esquerdo Zeca, do Internacional, que está a caminho do Bahia. O atacante Rossi, que atuou pelo Vasco em 2019, é outro nome prestes a ser oficializado pelo Esquadrão.

Ele tinha contrato com o chinês Shenzhen, com quem rescindiu e desde o dia 1º de janeiro está livre para assinar sem custos com qualquer clube.

O empresário do atleta, Dhari Pisseti, evita entrar em detalhes. "Tivemos proposta de 11 times da Série A do Brasileiro e sete de outros quatro países. Descartamos oito das 11 e estamos decidindo por um time no Brasil ou exterior", afirma.

Rossi, no entanto, foi fotografado no aeroporto de Salvador e já está na capital baiana acertando detalhes do contrato com o Bahia. Questionado sobre isso, o empresário não respondeu. A diretoria do clube não comenta negociações em andamento.

Outros clubes brasileiros tiveram interesse na contratação - Ceará, Fortaleza, Atlético-MG e Fluminense - do jogador apelidado como “Búfalo” pela torcida do Vasco por causa da determinação em campo.

A raça demonstrada também costuma render punições. Rossi foi um dos jogadores vascaínos que mais levaram cartões amarelos no Brasileiro do ano passado, com 9. Por outro lado, foi o mais eficiente nos desarmes no clube: tentou 53 e acertou 50.